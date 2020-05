DOOM Eternal : une sympathique mise à jour pour la version PC, adieu Denuvo

Sorti en mars dernier, DOOM Eternal est presque parfait. En tout cas, dans nos colonnes, il a écopé d'une note tout à fait majestueuse et devrait même de bonifier avec le temps grâce à des extensions et un suivi aux petits oignons : toutefois, id Software a fait un faux pas il y a quelques semaines en obligeant l'installation de Denuvo sur PC, un logiciel anti-triche pas si infaillible que ça puisqu'il bride les performances en plus de d'ouvrir des failles de sécurité. Les joueurs s'étaient plaints en masse et, devant cette défiance à toute épreuve , Bethesda a fait machine arrière Et ce rétropédalage est enfin effectif : les développeurs viennent tout juste de déployer une mise à jour pour retirer Denuvo. Mieux encore, celle-ci en profite pour corriger quelques bugs et crashs aperçus depuis la fameuse Mise à Jour 1 pour une stabilité que l'on espère solide : bref, l'expérience brutale et sensationnelle de DOOM Eternal vient d'être pleinement restaurée. Et c'est bien tout ce que l'on demandait.