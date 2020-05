DOOM Eternal : les joueurs en furie après l'arrivée d'un anti-cheat Denuvo

Afin de protéger le multijoueur en ligne de DOOM Eternal des tricheurs (qui n'était pas vraiment un problème sr le Battlemode), Bethesda a fait confiance à Denuvo pour implémenter un anti-cheat au jeu. Une mauvaise décision. Si personne n'aime les tricheurs, ces derniers étaient peu nombreux, or la solution adoptée par l'éditeur semble pire qui le problème qu'elle doit résoudre. En effet, le système anti-cheat de Denuvo nécessite un accès au Kernel du processeur des PC, soit le niveau d'accès le plus haut possible, ce qui s'avère extrêmement dangereux en termes de cyber-sécurité. C'est un peu comme si on vous demandait les clefs de votre maison, afin de pouvoir venir s'assurer que vous ne trichez pas au Monopoly.

Potentiellement, si Denuvo a laissé la moindre faille de sécurité dans son logiciel, n'importe quel pirate pourrait avoir accès à tous les PC où le jeu est installé. De nombreux joueurs se sont insurgés de ce choix sur les forums de Bethesda, au point que certains d'entre eux recommandent même de désinstaller le jeu, jusqu'à ce que Denuvo en soit retiré. Depuis, la vague a pris de l'ampleur, et comme souvent, c'est la pratique du "review bombing" qui est la préférée de la communauté pour faire savoir son mécontentement. Alors qu'il était adulé par les fans, DOOM Eternal vois son nombre de reviews négatives exploser sur Steam. En effet, si le jeu cumulait à peine 4000 avis négatifs depuis sa sortie (sur plus de 40 000), il en a récolté près de 4600 depuis la sortie du patch.

Espérons que Bethesda saura écouter la communauté, et que l'anti-cheat de Denuvo sera rapidement supprimé en faveur d'une solution moins intrusive. Rappelons que le mode multijoueur de DOOM Eternal, le fameux Battlemode (excellent au demeurant), n'est absolument pas compétitif, et qu'il s'agit plus d'un mode fun qu'on apprécie entre amis.