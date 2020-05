DOOM Eternal : un trailer pour illustrer la première mise à jour riche et brutale

Non content de proposer une expérience déjà saisissante avec DOOM Eternal, id Software a bossé dur pour fournir aujourd'hui la "mise à jour 1" de son FPS chéri. Loin d'être un simple patch correctif, celui-ci ajoute un tas d'éléments plus ou moins originaux à commencer par les démons renforcés : lors qu'un joueur est tué par un ennemi dans une campagne solo, il pourra être vengé par un autre slayer - vous, par exemple - en tuant son bourreau, alors devenu plus difficile à vaincre, et récolter des récompenses.Difficile aussi de ne pas souligner de nombreuses optimisations comme la réduction des dégâts subis lors de la nage, l'ajout d’une compétence de Ruée verticale dans l’eau ou l'augmentation des dégâts du tir secondaire du Fusil à plasma ainsi que de nouveaux contenus comme des skins ou des items cosmétiques pour le multijoueur : bref, tout cela est justement présenté en vitesse dans le trailer ci-dessous, ce qui devrait vous aider tout particulièrement. Et si vous souhaitiez jeter un œil à la liste complète des changements, ça se passe ici Au fait, aviez-vous les premières images de l'extension du mode histoire ?