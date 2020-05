DOOM Eternal : id Software écoute les joueurs et fait machine arrière avec l'anti-cheat Denuvo

DOOM Eternal a eu droit à sa première mise à jour la semaine dernière, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les joueurs n'ont pas apprécié la surprise. En effet, id Software en a profité pour ajouter l'anti-cheat Denuvo au jeu. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, on rappelle que ce logiciel demande un accès kernel sur votre CPU, permettant au passage des failles de sécurité monumentales. Le pire, c'est que personne, ou presque, ne se plaignait de la triche dans le Battlemode de DOOM Eternal. En effet, ce dernier est orienté fun, et n'est pas compétitif pour un sou, à l'inverse du mode multi du DOOM sorti en 2016. Face à cet ajout, les joueurs ont été prompts à s'insurger sur les réseaux sociaux, sur les forums de Bethesda, mais aussi sur les avis Steam du jeu où le review bombing battait son plein.

id Software a donc préféré faire machine arrière, en confirmant que Denuvo serait supprimé du jeu dès la prochaine mise à jour. Mieux, les changements apportés au code du jeu qui ont pu causer des problèmes de stabilité, et une baisse des performances chez de nombreux utilisateurs seront supprimés. En clair, le dernier patch sera purement et simplement annulé, et le jeu reviendra à sa version initiale. Sur Reddit, le producteur du jeu Marty Stratton a confirmé qu'un nouveau système anti-cheat moins intrusif serait implémenté plus tard, mais que ceux qui ne jouent qu'au mode solo auront la possibilité de ne pas l'installer. Bref, id Software a écouté sa communauté, et ça fait toujours plaisir !