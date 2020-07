Call of Duty Warzone : le Captain Price nous emmène à Verdansk dans un trailer décontracté

Hier, la Saison 4 de Call of Duty Warzone (et de Call of Duty Modern Warfare, bien entendu) a connu une jolie évolution avec l'arrivée des parties à 200 joueurs : plus que ça encore, de nombreuses features ont été rajoutées au battle royale pour une expérience encore plus complète, plus viscérale. Ça valait forcément un petit trailer en bonne et due forme pour promouvoir ces nouveautés et pour cela, quoi de mieux que ce bon vieux Capitaine Price ?Cette fois-ci, le soldat d'élite se reconvertit en pilote - après tout, pourquoi pas - pour narrer cette bande-annonce à l'ambiance décontractée, prévenant des multiples features rajoutées à la fameuse map de Verdansk. Autant dire qu'il y a encore de quoi faire avant la Saison 5.