Call of Duty Warzone : c'est officiel, Rambo sera bientôt de la partie

Encore et toujours, Call of Duty Warzone continue de gâter sa communauté avec des saisons partout et du contenu supplémentaire. Prochainement, le célèbre battle royale pourra donc se targuer d'avoir un guest de choix en la personne de... Rambo. On ne sait pas encore dans quelle mesure mais la chose est officielle, Activision ayant déjà lâché une première vidéo sur Twitter.Le célèbre personnage campé par Sylvester Stallone, véritable personnification de la guerre et des gorges arrachées à la main, devrait donc se dévoiler davantage le 20 mai prochain, soit par le biais d'un vrai trailer, soit directement dans le jeu, on ne sait pas encore trop. Et le bonhomme viendra accompagné de son célèbre arc, histoire d'appliquer quelques kills bien sentis. D'ailleurs, certains bruits de couloir parlent désormais d'une venue prochain d'un certain John McClane...