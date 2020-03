Call of Duty Modern Warfare : la map du battle royale fuite encore, nouvelle image

Décidément, le fameux battle royale de Call of Duty Modern Warfare a bien du mal à rester discret. On ne compte plus les fuites en masse à son propos - du gameplay a même été publié hier sur le web ! - et ce n'est pas ce jeudi 5 mars qui jettera de l'eau sur le feu : un utilisateur de Reddit, Senescallo, jugé sur sa fiabilité puisque ne postant sur le forum que des informations claires et avérées, vient tout juste de lâcher une nouvelle image du battle royale en question.Plus précisément, il s'agit de la carte avec une définition encore plus affinée que le précédent leak du genre : on peut y voir toutes les maps du mode Guerre Terrestre, ce qui laisse penser que ce Call of Duty Warzone (oui, c'est son petit nom) serait bel et bien immense.Pour rappel, à en croire les bruits de couloir , il s'agirait d'un mode à 200 joueurs avec un système de squad, la possibilité de respawn après un match en 1VS1 sur la carte Goulag et tout un tas de spécificités croustillantes. On a très hâte de voir tout cela plus concrètement.