Call of Duty Modern Warfare / Warzone : la Saison 4 s'annonce en trailer, le Captain Prince en figure de proue

Arrivé en octobre dernier, Call of Duty Modern Warfare n'a pas chômé avec déjà trois saisons à son actif et carrément un battle royale attitré, le célèbre Call of Duty Warzone : Infinity Ward n'allait certainement pas s'arrêter en si bon chemin et vient de lever le voile sur la Saison 4 qui accueillera le Captain Price comme tête d'affiche.Telle une suite à la narration implicite, menant doucement au synopsis d'un probable Modern Warfare 2, cette nouvelle période débutera le 3 juin prochain, soit dans quelques petits jours : pour le moment, le studio californien n'en a pas dévoilé le contenu même si l'on imagine que notre cher soldat britannique en sera le nouvel opérateur jouable, talonné de près par quelques nouvelles armes et une ribambelle de maps conçues pour l'occasion. Activision devrait mettre en lumière tout ça très prochainement, n'ayez crainte. Un petit trailer en attendant ?