Call of Duty Modern Warfare / Warzone : plus de 200 000 joueurs bannis, les développeurs en croisade contre la triche

Anti-cheat update:



Since launch, the team has banned over 200,000 accounts for cheating across #Warzone and #ModernWarfare, including a new wave this week. We are continuing to deploy additional security updates and added backend enforcement tools. Zero tolerance for cheating. — Infinity Ward (@InfinityWard) 1 octobre 2020

Malgré leurs qualités évidentes, Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone souffrent tous les deux d'un véritable fléau : la triche. Particulièrement nombreux, les filous usant de logiciels pirates pour viser automatiquement, passer à travers des éléments et l'on en passe entachent sérieusement l'expérience de jeu et, à vrai dire, Infinity Ward se voit particulièrement irrité.Alors que les développeurs annonçaient avoir banni plus de 50 000 joueurs à vie en avril dernier , ce score vient tout juste d'être mis à jour :"Nous continuons de déployer des mises à jour de sécurité et d'autres outils de renforcement", déclare ainsi le studio sur Twitter.En espérant que les choses se calment sur Call of Duty Black Ops Cold War qui reprendra le flambeau de la saga dès le 10 novembre prochain...