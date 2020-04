Call of Duty Warzone : déjà plus de 50 000 joueurs bannis à vie

Activision ne plaisante pas avec les tricheurs de tout poil qui espéraient obtenir des victoires faciles sur Call of Duty : Warzone en utilisant divers logiciels afin d'obtenir un avantage au combat. L'éditeur nous apprend aujourd'hui avoir banni définitivement plus de 50 000 joueurs, grâce à un arsenal de mesures préventives vraiment impressionnant. En effet, si les cheats sont activement recherchés via divers softwares spécifiques, Activision s'en prend également activement à ceux qui développent ces logiciels de triche, afin de juguler le problème directement à la source. De plus, une équipe de modérateurs travaille en permanence sur les cas suspects dénoncés par les joueurs. Afin de continuer à dissuader les petits malins qui auraient envie de briller par un autre biais que leur talent, Activision précise que le nombre de tricheurs bannis continuera à être régulièrement publié. Pas de pitié pour les cheaters !