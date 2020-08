Call of Duty Modern Warfare : un patch de 66GB sur Xbox One, rien que ça !

1.2GB sur PS4 et 1.83GB sur PC, la version Xbox One, elle, exige... une mise à jour de 66,3GB ! Une sacrée mauvaise surprise pour les joueurs Microsoft, vite justifiée par le studio californien : à cause "d'un bug imprévu dans le processus d'application des correctifs, le téléchargement oblige les utilisateurs Xbox à re-télécharger les fichiers qu'ils possédaient déjà". Infinity Ward rassure toutefois : "cela n'affecte PAS la taille finale du jeu".



Le pire, c'est que cette update n'apporte rien de fondamentalement neuf puisqu'elle s'occupe de corriger plusieurs bugs liés principalement aux modèles d'armes, à des problèmes d'affichage et aux performances globales. En espérant que les joueurs Xbox One aient la fibre : bon courage à vous.





Déjà imposant de base, on ne peut pas dire que Call of Duty Modern Warfare a vraiment arrangé la place qu'il prenait sur le disque-dur de ses utilisateurs. À grands coups de mises à jour ultra-gourmandes, le jeu d'Infinity Ward s'est vite taillé une réputation de vorace parmi les plus grands du paysage vidéoludique : autant dire que la nouvelle d'aujourd'hui ne va pas arranger son cas.En effet, les développeurs viennent de déployer un nouveau patch : alors que celui-ci pèse