Call of Duty Modern Warfare / Warzone : Jigsaw et Letherface arrivent dans le jeu, un trailer génial

Toujours là pour animer sa très dense communauté, Infinity Ward vient tout juste de lever le voile sur The Haunting of Verdansk, un événement prenant place du 20 octobre (aujourd'hui, donc) au 3 novembre et lancé à l'occasion d'une fête toute particulière : Halloween. Ainsi, la désormais mythique région de Verdasnk, zone de jeu Call of Duty Warzone et parfois de Call of Duty Modern Warfare, se transformera en cauchemar : la map pourra être jouée de nuit en Battle Royale Trios () mais aussi et surtout en Zombie Royale : dans ce dernier, le goulag n'existe plus et les morts reviennent... sous la forme de morts-vivants. Encore mieux, ceux-ci sont dotés de capacités presque super-héroïques !Dans Modern Warfare, deux nouveaux modes de jeu vont faire leur apparition et bon nombre de modifications et de skins seront appliquées aux couleurs d'Halloween, citrouilles à l'appui. C'est d'ailleurs l'occasion pour la série d'officialiser la venue de plusieurs personnages iconiques du monde de l’horreur, comme Jigsaw, le célèbre serial killer qui utilise des pièges pour torturer ses victimes, issu de la série Saw, mais aussi Leatherface, le monstre de Massacre à la tronçonneuse. Ces deux personnages s’invitent donc dans Modern Warfare et Warzone à travers des skins qui permettent au joueur d’adopter l’apparence de ces psychopathes. Ils seront disponibles en temps limité, du 20 octobre au 3 novembre, sachant que l’événement propose aussi de jouer sur la carte Verdansk de nuit, pour rajouter un peu de frisson, dans des parties classiques mais aussi en Battle Royale Trios.Parce que les images valent mieux que les mots, voici tout de suite la bande-annonce communiquée par Activision et franchement, nous vous conseillons d'y jeter un œil : elle vaut sacrément le détour.