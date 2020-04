Call of Duty Modern Warfare / Warzone : maps, armes, modes de jeu, tout sur la Saison 3

Disponible aujourd'hui dans Call of Duty Modern Warfare / Warzone

3 nouvelles maps en 6vs6 : Hovec Sawmill, Aniyah Incursion et Talsit Backlot (tirée de Call of Duty 4 : Modern Warfare)



Nouvel opérateur : Alex, un des héros jouables de la campagne solo

2 nouvelles armes : le fusil de précision semi-automatique SKS et le pistolet semi-automatique Renetti



De nouveaux skins pour les véhicules

Un mode squad à quatre pour Call of Duty Warzone

Disponible plus tard dans la Saison 3 de Call of Duty Modern Warfare / Warzone

2 nouveaux opérateurs : Ronin et Iskra

Une nouvelle carte multijoueur : Hardhat

Une nouvelle carte Escarmouche : Aisle 9

Aisle 9 2 nouveaux modes multijoueurs : Sabotage et Mastodonte de guerre

Une nouvelle arme qui reste encore à dévoiler

Afin de pimenter votre confinement, Infinity Ward a concocté une Saison 3 particulièrement épicée pour Call of Duty Warfare et Warzone qui se rend disponible aujourd'hui-même : comme d'habitude, une foule de nouveaux contenus est d'ores et déjà accessible, des nouvelles maps aux armes inédites en passant par un nouvel opérateur et quelques friandises supplémentaires.Notons qu'afin de ponctuer le tout, un nouveau Pass de Combat est disponible, truffé de plans d'arme, de skins et d'emblèmes exclusifs. À vos pétoires, prêts, partez.