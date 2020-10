Call of Duty Modern Warfare : on pourra bientôt désinstaller des parties du jeu sur PC

Malgré ses qualités évidentes, Call of Duty Modern Warfare est aussi connu pour être un titre excessivement lourd. Pour ainsi dire, le FPS d'Activision fait carrément partie des softs les plus massifs de l'histoire, ce qui a le don de poser de nombreux problèmes pour les joueurs moins bien équipés : la version PC, par exemple, vient tout juste de dépasser les 250GB, ne tenant alors plus sur certains SSD ! Un calvaire qu'il sera possible de modérer très bientôt à en croire les mots de Paul Haile, producteur chez Infinity Ward.Ce dernier vient en effet d'indiquer sur Twitter l'arrivée d'une fonctionnalité pour l'édition PC : la possibilité de désinstaller des parties spécifiques du jeu pour gagner de la place. Une feature déjà présente sur consoles qui permet alors d'amputer la campagne, le mode survie ou encore les missions Spec-Ops pour gagner de nombreux gigaoctets : on ne sait pas encore quand la mise à jour sera déployée mais nul doute que le studio californien devrait clarifier la situation dans les jours qui viennent.