Call of Duty : la CoD League change de format et passe en ligne, les détails du programme

La Call of Duty League arrive en Français sur Youtube! Retrouvez la saison de @ParisLegion dès ce vendredi 22h.



The Call of Duty League now has a French YouTube channel! Watch the Paris Legion and all Home Series matches live beginning this Friday.https://t.co/PNTlAhYY3Y 🇫🇷 pic.twitter.com/XbdKhNxxyj — Call of Duty League (@CODLeague) 7 mai 2020

A l'instar de nombreux salons, événements et autres tournois dans le jeu vidéo, la Call of Duty League doit elle aussi composé avec la crise sanitaire qui sévit un peu partout dans le monde. Aussi, pour le bien-être des joueurs pro, des commentateurs mais aussi des spectateurs, Activision a décidé de changer le format du tournoi qui démarre dès aujourd'hui vendredi 8 mai 2020. L'événement se tiendra donc en ligne, à la maison, mais promet néanmoins un spectacle tout aussi intense avec des équipes prêtes à s'opposer pendant tout le week-end. En effet, les Florida Mutineers Home Series opposeront les meilleures équipes du moments telles que Atlanta FaZe, Chicago Huntsmen, Dallas Empire, Florida Mutineers, London Royal Ravens, Los Angeles Guerrillas, Minnesota Røkkr, New York Subliners, OpTic Gaming Los Angeles, Paris Legion, Seattle Surge, et Toronto Ultra.Que les viewers francophones qui ne captent pas un mot d'anglais se rassurent, la Call of Duty League sera entièrement commentée et diffusée en français, puisque Activision a fait appel à 4 commentateurs emblématiques de la licence Call of Duty, à savoir Sacha "Pyro" Cohen, Quentin "Breizhix" Bonno, Julien "BRK" Vanhove ainsi que Dimitri "Deamz" Vertino. Le tournoi a lieu du 8 au 10 mai et sera accessible uniquement sur YouTube Gaming. a noter que le match d'ouverture du tournoi opposera Atlanta Faze face à la team Paris Legion dès ce soir vendredi à 22h. Le deuxième jour commencera à 19h et le dernier jour de compétition dont la grande finale finale débutera le dimanche 10 mai à 22h. Vous savez tout désormais ! Ça se passera dans le player juste en-dessous !