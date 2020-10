Call of Duty Modern Warfare : le jeu vient de dépasser la taille exorbitante de 250GB

Malgré ses qualités absolument indéniables, Call of Duty Modern Warfare est un jeu également connu pour sa taille particulièrement vorace et pas toujours justifiée. En tout cas, pour un FPS de la sorte, c'est difficilement acceptable pour beaucoup ! Alors que l'on vous informait que le jeu d'Infinity Ward avait dépassé les 200GB en août dernier , sa taille vient encore de gonfler et franchit le cap fatidique des... 250GB. Ou tout du moins, pour la version PC.Une masse véritablement handicapante pour certains utilisateurs, tout particulièrement pour ceux en possession d'un SSD de 250GB. On espère que les développeurs parviendront à corriger ce problème pour leur prochaine production, sur la nouvelle génération...