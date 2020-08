Call of Duty Modern Warfare : le jeu dépasse désormais les 200 Go sur PC

Call of Duty : Modern Warfare est bien connu pour avoir des mises à jour particulièrement gourmandes en espace de stockage, et ce, quelle que soit la plateforme de jeu. Grâce à la dernière update, le jeu occupe désormais 242 Go sur PC (avant la compression qui ramène le tout à environ 200Go), et ne doit pas être loin de ce chiffre sur consoles. Cela signifie que si vous avez encore le modèle initial de la PS4 ou de la Xbox One, la moitié de votre disque dur est occupée par un seul jeu. Pour la plupart des joueurs, cette consommation d'espace disque devrait être assez problématique pour les pousser à désinstaller un ou plusieurs composants du jeu, qu'il s'agisse de Modern Warfare ou de Warzone. À ce niveau, on se demande même si la taille des fichiers ne peut pas être un facteur qui décourage les joueurs de s'investir dans le jeu, faisant ainsi rater des clients à Activision.