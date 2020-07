Call of Duty Modern Warfare / Warzone : "d'autres vagues de bannissement arrivent"

La triche ne sera pas tolérée. D'autres vagues de bannissement arrivent. Si vous recevez un ban, c'est pour une manipulation non-autorisée des fichiers du jeu. Ne cédez pas aux services peu scrupuleux proposant de tricher ou de modifier le jeu, ils sont frauduleux", déclare ainsi la firme californienne avant de préciser que les logiciels non-autorisés ne concernaient pas que les aim-bots mais aussi " ceux permettant de passer à travers les murs, le piratage des statistiques et des classements, le hack des textures, les injecteurs, les hex editors ou tout autre logiciel utilisé pour délibérément modifier les fichiers." La sanction est simple : un bannissement pur et dur... et surtout définitif.



On espère qu'avec ces nouvelles vagues de bannissement, les serveurs se verront épurés de cette partie de la communauté utra-toxique. Allez, oust, du vent.





Depuis de nombreux mois, Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone sont sujets à de nombreux cas de triche tout particulièrement pénibles contre lesquels lutte activement Infinity Ward : après des mesures très strictes prises il y a quelques mois , les développeurs viennent tout juste de délivrer un communiqué de mise en garde assez évocateur.