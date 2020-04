Call of Duty Modern Warfare / Warzone : de nouvelles mesures drastiques pour les tricheurs

Les joueurs ayant dénoncé une personne susceptible de tricher seront avertis de son bannissement (si telle est la décision prise par les développeurs) par une notification

De nouveaux patchs seront déployés cette semaine pour renforcer intrinsèquement la sécurité

Un matchmaking sera spécialement conçu pour les personnes suspectées de triche en attendant que leur sentence tombe, les réunissant alors dans une même partie (ce qui devrait donner un sacré spectacle, en soi)

À venir un peu plus tard : la possibilité de dénoncer un tricheur via une fonctionnalité des modes Killcam et Spectateur

Ces dernières semaines, Call of Duty Modern Warfare et son très chouette battle royale Call of Duty Warzone ont vu une douloureuse vague de cheaters envahir leurs serveurs : abusant d'un mod leur permettant de viser immédiatement leurs adversaires, les parties ont clairement été déséquilibrées. Infinity Ward a déjà banni plus de 70 000 joueurs : c'est énorme mais pas encore assez et la firme vient d'annoncer sur Twitter de nouvelles mesures pour lutter contre cette fâcheuse tendance, que voici :On espère que ces nouvelles barrières contraindront un maximum de ces vilaines personnes. Aussi, tant que l'on est dans l'actualité Call of Duty, sachez que de nouvelles informations potentielles concernant Modern Warfare 3 Remastered viennent d'émerger : cela se passe ici