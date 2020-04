Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered : le jeu déjà prêt à sortir ?

Après avoir vu retapés joliment les deux premiers opus de la franchise Call of Duty Modern Warfare, on se doute que son troisième volet iconique, sorti en 2011, s'appuiera sur le même traitement de faveur. Une nouvelle fois, c'est The Gaming Revolution, insider déjà à l'origine de nombreux leaks sur les précédents jeux de la franchise et actuellement très bavard au sujet du Call of Duty à paraître cette année , qui déblatère un tas d'infos croustillantes obtenues selon ses propres sources : on ne pourra préconiser que la prise de pincettes pour ce qui suit, même si... l'affaire semble probable.Ainsi, Activision aurait bel et bien prévu de sortir Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered : à l'instar de MW2,Une nouvelle fois, un partenariat avec Sony engageraitLe YouTuber déclare également que l'éditeur avait prévu de sortir Call of Duty Modern Warfare 2 et 3 Remastered avant le reboot Modern Warfare sorti en octobre dernier : seulement, la fusillade d'El Paso survenue le 3 août 2019, faisant 22 morts ainsi que 24 blessés et qualifié de crime de haine raciste, aurait chamboulé le planning. Ce n'était peut-être effectivement pas le moment pour la mission "Pas de Russe" ...Bref, Call of Duty Modern Warfare 3 pourrait bel et bien être dans les tuyaux et débarquerait encore plus tôt que prévu. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.