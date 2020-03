Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : le jeu disponible sur PS4, toutes les infos avec un trailer explosif

Pack d'opérateur Ghost à utiliser dans COD Modern Warfare et son battle royale Warzone, comprenant l'a pparence de Ghost UDT classique, 2 plans d'arme, une porte-bonheur d'arme, une exécution, une réplique, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveau du Passe de Combat. On sait sur quels jeux passer nos prochains jours de confinement.





En 2016, Activision sortait Call of Duty Modern Warfare Remastered, une refonte assez remarquable du hit Call of Duty 4 publié originellement en 2007. Quatre ans plus tard, au tour de sa suite culte d'être retouchée avec attention : éclairage dynamique, textures retravaillées, animations revues, moteur physique rehaussé, le traitement est de faveur et se montre enfin à travers un tout premier trailer.Il n'y a pas à dire, pour un jeu de 2009, le rendu est particulièrement moderne : à noter que ce Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ne comprend que la campagne solo, le multijoueur et les missions Spec Ops étant aux abonnés absents pour ne pas marcher sur les platebandes du reboot d'Infinity Ward, survenu en octobre 2019.Cerise sur le gâteau, cette réédition est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur PS4 au prix de 24,99 euros : il s'agit d'ailleurs d'une exclusivité temporaire puisque le hit débarquera également sur PC et Xbox One le 30 avril prochain.Cerise sur le gâteau, ceux qui achèteront le jeu auront droit au