Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : des traces probantes du multi repérées !

peuvent être aperçus, témoignant d'un réel travail des développeurs sur le sujet.





En dépit d'une campagne toujours aussi efficace et de retouches qui le sont tout autant, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered s'avérait quelque peu avare en contenu, et pour cause : son multijoueur était aux abonnés absents, ce qui n'a pas manqué de rebuter une bonne partie de la communauté. Pourtant, selon l'insider The Gaming Revolution qui a, par le passé, prouvé sa fiabilité par de nombreux leaks avérés, Infinity Ward développerait bien le multijoueur sans vraiment être certain de sa publication : aujourd'hui, ce même YouTuber décidément bien informé en remet une couche avec des indices bien plus parlants.Car oui, en fouillant les fichiers du jeu sur PC qui vient juste de sortir - il s'était d'abord imposé sur une exclusivité PS4 pendant un mois - l'internaute s'est rendu compte que de nombreux fichiers faisaient référence au multi tant désiré : des classes, des prestiges, des modes de jeu et même de nouveaux éléments comme des camouflages et un season pass similaire au dernier Modern Warfare[TWEET id="1256158293539434497" author="