Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : ils recréent le multijoueur... dans Black Ops 3 !

Gunoftruth assurant "qu'un Discord public était ouvert et qu'un compte Twitter serait bientôt disponible pour répondre à toutes les questions".



En attendant une première vidéo et d'autres screenshots, on peut déjà se rendre compte du sacré travail opéré pour l'occasion : il s'agit en tout cas d'un chantier assez colossal qui demandera bien de la main d'œuvre... et du courage. "On est jamais mieux servi que par soi-même", c'est ce que l'on dit, non ?



La map "Rust" recréée dans Call of Duty Black Ops 3





La map "Rust" dans Call of Duty Modern Warfare 2

Comme vous le savez certainement, Infinity Ward a sorti, en avril dernier, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Resmatered : son nom l'indique assez clairement mais il s'agit d'une retouche ( plutôt réussie ) du mode solo culte, sorti originellement en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. Et malheureusement, l'absence totale de multijoueur, incluant également les missions Spec Ops, n'a pas vraiment convaincu la communauté.Ainsi, une équipe de fans s'est entêtée à recréer le multijoueur de Modern Warfare 2... dans Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi ce FPS de Treyarch précisément, nous n'en savons rien mais une première image du projet a déjà été publiée , son auteur