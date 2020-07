PlayStation Plus : voici les jeux du mois d'août, un gros classique du FPS offert

Takeshi's Castle ou Total Wipeout où les joueurs, mis en compétition, doivent esquiver un tas d'obstacles plus ou moins sinueux dans un style graphique décontracté. Notons que le soft n'est même pas encore sorti et sera donc disponible à tous les abonnés du PS Plus day one, ce qui apporte une certaine plus-value à l'offre en question.



Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered et Fall Guys: Ultimate Knockout seront les jeux de d'août !



Et surprise, COD sera téléchargeable dès demain ! pic.twitter.com/w2Nzo6X2JW — PlayStation France (@PlayStationFR) 27 juillet 2020

Après un mois de juillet généreux avec pas moins de trois jeux offerts en l'honneur du dixième anniversaire du PlayStation Plus, Sony repasse à une offre plus commune mais non pas moins qualitative pour entamer août de la meilleure des manières :, fraîchement officialisés avec un trailer présentatif.Le premier est, comme son nom l'indique, une refonte du hit légendaire d'Activision survenu originellement en 2011 : véritable pierre angulaire du FPS dans la droite lignée de Call of Duty 4, Modern Warfare 2 est un classique ultra-nerveux sur bien des points dont le remaster, sorti en mars 2020, nous avait franchement convaincu . Seul point noir au programme : l'absence totale de missions Spec Ops et de multijoueur qui, alors, justifiait assez peu le prix élevé du projet. En revanche, quand il est donné "gratuitement" comme dans le cas présent, c'est une autre histoire.Fall Guys Ultimate Knockout, quant à lui, est un party-game assez fendard directement inspiré de célèbres émissions comme