PlayStation Plus : un nouveau jeu offert pour quelques jours, c'est un classique de l'arcade

Depuis toujours, les abonnés du PlayStation Plus ont le droit à un petit lot de jeux "gratuits" chaque mois. Pour mai 2021, les joueurs peuvent ainsi récupérer Stranded Deep sur PS4 et Wreckfest : Drive Hard Die Last sur PS5 : il semblerait qu'un petit nouveau se joigne à la liste, comme nous venons tout juste de l'apprendre. Officiellement, il ne fait pas partie du programme des cadeaux mensuels du PS Plus mais le fait est qu'il est offert à tous ses abonnés : il s'agit de Ghost 'n Goblins, dans le cadre de l'application Capcom Arcade Stadium.



Un jeu d'action plateforme absolument culte, également renommé pour sa difficulté, qui s'offre donc au téléchargement : attention tout de même, celui-ci n'est récupérable que jusqu'au 2 juin prochain. Pensez à l'ajouter à votre liste via le PlayStation Store avant qu'il ne soit trop tard.