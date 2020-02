PlayStation Plus : les jeux du mois de mars dévoilés et il y un chef d'œuvre culte

Le mois de février n'est même pas encore achevé que Sony, pas peu fier de son annonce, vient tout juste de dévoiler les jeux qu'il livrera en mars à tous les abonnés du PlayStation Plus. Ainsi, après la grosse fournée des semaines dernières, la communauté PS4 aura droit à deux titres dont un absolument culte ayant même raflé la note ultime dans nos colonnes : Shadow of the Colossus.Aventure légendaire sortie originellement en 2005 sur PS2, portée ensuite sur PS3 avec un lissage HD, ce n'est qu'en 2018 avec le travail de remasterisation exemplaire de Bluepoint Games qu'une version PlayStation 4 aura finalement vu le jour : indéniablement, il s'agit de l'édition ultime de la poésie de la Team Ico que l'on ne vous conseille que trop vivement.En revanche, c'est une autre paire de manche pour son accompagnateur du mois de mars, Sonic Forces, publié en 2017 et dont notre test se chargera de vous en donner un bref résumé : c'est assez moyen mais bon... pour le coup, c'est gratuit. Un petit trailer pour fêter l'arrivée des nouveaux softs ?