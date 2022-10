PlayStation Plus : Sony dévoile la liste des jeux gratuits pour novembre 2022, les rumeurs confirmées

Alors que Dealabs avait vendu la mèche quelques heures plus tôt, Sony Interactive Entertainment a communiqué de manière officielle la liste des jeux dont les membres du PlayStation Plus pourront profiter gratuitement durant tout le mois d'août. Comme prévu donc, Heavenly Bodies (PS4, PS5), LEGO Harry Potter Collection (PS4) et Nioh 2 (PS4, PS5) sont les heureux élus et pourront être téléchargés du 1er novembre au 5 décembre.Concernant le Souls-like de Team Ninja, il fait partie d'une série qui totalise désormais plus de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. La preuve qu'il s'agit d'une solide alternative aux productions de From Software, et que les créateurs de Ninja Gaiden maîtrise leur sujet. D'ailleurs, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'ils terminent de peaufiner Wo Long : Fallen Dynasty qui - on l'a appris hier - sortira le 3 mars 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.