PlayStation Plus Collection : Sony s'apprête à donner un tas de jeux PS4 sur PS5, voici la liste

LISTE DES JEUX COMPRIS DANS LA PLAYSTATION PLUS COLLECTION

God of War

The Last of Us Remastered

Uncharted 4

Battefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet & Clank

Infamous Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit : Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil VII

Si Microsoft dispose de son alléchant Xbox Game Pass, Sony aussi compte mettre à disposition tout un catalogue de jeux croustillants pour sa clientèle : ainsi, lors du show PS5 de ce mercredi 16 septembre, Sony a levé le voile sur la PlayStation Plus Collection, un package de jeux PlayStation 4 qui devrait plaire à certains d'entre vous.La seule condition pour en profiter ? Être inscrit au fameux service online et posséder une PS5, depuis laquelle il sera possible de télécharger (et de jouer !) librement les nombreux titres listés ci-dessous. Histoire de bien faire les choses, un trailer vient d'être fraîchement diffusé ; on ne sait pas encore si cette compilation tendra à s'agrandir mais si tel est le cas, l'offre du PlayStation Plus pourrait bien devenir plus intéressante encore.