PlayStation Plus : comme d'habitude, les jeux gratuits de novembre ont fuité, il y a un Souls-like

Les jeux dont les membres du PlayStation Plus pourront profiter gratuitement durant le mois de novembre viennent de fuiter, et comme d'habitude, c'est Dealabs qui a coupé l'herbe sous le pied de Sony Interactive Entertainment. Ainsi, dès le 1er novembre, LEGO Harry Potter Collection (PS4), Nioh 2 (PS4, PS5) et Heavenly Bodies (PS4, PS5) feront leur apparition et seront disponibles jusqu'au 6 décembre prochain.Bien évidemment, on retient surtout la présence du Souls-like de Team Ninja qui, en février dernier, totalisait plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Si l'on ajoute les quelque 3 millions du premier Nioh, la série pèse 5,5 millions de jeux commercialisés. D'abord sorti sur PS4 en 2020, Nioh 2 a ensuite eu droit à une édition remasterisée sur PS5 l'année suivante, avec à la clé de la 4K, du 120fps, et même les trois extensions incluses d'office. Pour mémoire, Team Ninja est actuellement à l'oeuvre sur Wo Long : Fallen Dynasty et Rise of the Rônin, deux jeux que l'on guette tout particulièrement.