PlayStation Plus Extra + Premium : les jeux du mois d'Août 2022, il y a du Yakuza et du Dead by Daylight

Maintenant que la nouvelle formule du PlayStation Plus est mise en route, il va falloir s'habituer à plusieurs listes dédiées à l'abonnement en ligne de Sony Interactive Entertainment. Aujourd'hui, le constructeur japonais nous révèle la liste des titres qui seront disponibles à partir du 16 août et ils sont au nombre de douze au total. Il y en a pour tous les goûts, mais on sent tout de même que SEGA a signé un partenariat pour faire figurer la série Yakuza, qui s'illustre avec 3 jeux que sont Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 et Yakuza 0, tous les trois sur PS4. On retrouve aussi du Dead by Daylight qui a multiplié les collaborations avec les autres licences gaming. Quant aux amateurs de first person shooter, ils pourront se délecter de Metro Exodus et Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Trêve de bavardage, place à la liste complète.





PlayStation Plus Extra + Premium : liste complète des 16 jeux de Août 2022 :