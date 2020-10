PlayStation Plus : voici les 3 jeux offerts en octobre, il y a même un titre PS5 !

Starting Tuesday, PS Plus members can download Middle-earth: Shadow of War and Hollow Knight: Voidheart Edition for PS4: https://t.co/fYQeDxYslr



Si la PS5 s'apprête à débarquer - on le rappelle, le 19 novembre dans nos contrées - le PlayStation Plus, lui, continue son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, Sony a prévu à ses abonnés une toute nouvelle fournée de titres pour le mois d'octobre 2020 avec, toutefois, une petite surprise : il n'y a pas deux mais trois jeux offerts... et l'un d'eux sera même disponibles sur PS5 !On retrouve donc le sympathique et rude La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre, soft d'action-aventure sorti en 2017 et ayant récolté un joli 17/20 dans nos colonnes ; le metroidvania Hollow Knight publié la même année par la Team Cherry, et... Bugsnax. Le titre loufoque des créateurs d'Octodad a déjà fait partie intégrante de la campagne promotionnelle de la PS5 et sera ici proposé uniquement sur cette plateforme, bien qu'il sera également mis à la vente sur PS4. Comme ça, il y en aura pour tout le monde.