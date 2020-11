PS5 : Sony planifie de nouvelles choses pour le PlayStation Now / Plus, des annonces bientôt

Je pense que le cloud deviendra certainement plus important au cours des prochaines années, même s'il existe encore des défis technologiques et de modèle commercial. Au fur et à mesure que cela se développera, nous poursuivrons nos études et nos investissements et nous examinons cela très attentivement.

On le sait tous : à défaut d'avoir de nouveaux jeux à proposer, Microsoft met l'accent sur son Xbox Game Pass extrêmement séduisant qui est, pour beaucoup, une belle représentation de l'avenir du jeu vidéo. Du côté de chez Sony, la politique est radicalement différente puisque la firme met l'accent sur la création de nouvelles exclusivités, bien qu'il possède une offre similaire à celle de son concurrent, le PlayStation Now. Couplé au PlayStation Plus, le constructeur possède là deux plateformes au potentiel évident qui pourraient bien tenir tête au géant américain... du moins si elles se voient développées suffisamment. Et justement, à ce propos, Jim Ryan a tenu des propos très intéressants au micro de GQ

Autrement plus croustillant, le patron de Sony Interactive Entertainment se permet de teaser allègrement l'avenir.





Le PlayStation Now et le PlayStation Plus sont aujourd'hui très importants pour nous. Cette année, nous essayons surtout de rester concentrés sur la PlayStation 5 et les jeux, mais ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas sérieusement à nos services et que nous n'élaborons pas des choses assez intéressantes, qui seront mis en lumière au moment adéquat.

Des propos qui rejoignent un autre discours de Jim Ryan, relayé dans nos colonnes il y a peu, qui laissait entrevoir une réponse de Sony au Xbox Game Pass. Nous voilà particulièrement curieux...