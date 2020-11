PS5 : Sony s'apprêterait-il à lancer son propre Xbox Game Pass ?

À vrai dire, il y a des nouvelles à venir à ce sujet, mais pas aujourd'hui. Nous disposons du PlayStation Now, qui est notre service par abonnement et qui est disponible dans un certain nombre de marchés.

Incontestablement, le Xbox Game Pass est l'arme principale de Microsoft sur lequel le constructeur mise tout, surtout pour le lancement d'une Xbox Series X/S sans exclusivité. Et, avec une vision à long terme, il se pourrait bien que cela fasse une différence majeure avec Sony dont la politique reste radicalement différente. Toutefois, lors d'une interview avec l'agence de presse russe TASS, le directeur de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan a tenu des propos intrigants, notamment lorsque l'on lui a demandé quelle serait la réponse de la PS5 au Xbox Game Pass :Voilà qui fait hausser les sourcils. À en croire Jim Ryan, Sony préparerait bien une réponse au fameux service de son concurrent américain. Mais comment ? Une nouvelle plateforme, ou un remaniement de son PlayStation Now dont la formule actuelle se rapproche pourtant beaucoup du Xbox Game Pass ?Une déclaration d'autant plus étonnante qu' en septembre dernier , Ryan déclarait que le principe de Game Pass "n'était pas viable". "Nous n'allons certainement pas intégrer des nouveaux jeux dans un abonnement. Leur développement nécessite des millions de dollars d'investissement, bien plus que 100 millions." Peut-être qu'un retournement de veste est finalement à prévoir.