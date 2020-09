PS5 : bientôt un équivalent au Xbox Game Pass ? La réponse de Sony

Hier, Sony Interactive Entertainment a profité de la conférence consacrée à la PS5 pour annoncer la PlayStation Plus Collection , un service permettant aux abonnés du PlayStation Plus de profiter gratuitement d'une sélection de jeux PS4 sur la console next-gen. Une timide réponse au Xbox Game Pass de Microsoft qui, d'après Jim Ryan, n'aurait aucun intérêt économique si lui et ses équipes décidaient d'élaborer une formule similaire. "Pour nous, ce n'est pas le catalogue de jeux qui définit une plateforme, a confié le patron de Sony Interactive Entertainment à GamesIndustry.biz . Comme vous l'avez entendu, nous nous positionnons plutôt sur les nouveaux et grands jeux."Avant d'ajouter : "Nous en avons déjà parlé : nous n'allons certainement pas intégrer des nouveaux jeux dans un abonnement. Leur développement nécessite des millions de dollars d'investissement, bien plus que 100 millions. Selon nous, cette approche n'est pas viable. Nous tenons à rendre les jeux encore plus grands, encore meilleurs et, on l'espère, encore plus persistants. Du coup, les intégrer dans un abonnement dès le jour de leur sortie n'aurait aucun sens. Pour d'autres, qui se trouvent dans une situation différente, il pourrait sans doute y avoir un intérêt, mais ce n'est pas notre cas. Notre but est de développer notre écosystème, ce qui n'est pas compatible avec des jeux proposés sous la forme d'un abonnement."La réponse a le mérite d'être claire : il faudra payer le prix fort pour mettre la main sur des titres tels que God of War : Ragnarök ou encore Horizon : Forbidden West dès leur sortie. Après, il n'est pas impossible que Sony Interactive Entertainment change son fusil d'épaule, comme ce fut le cas avec la rétrocompatibilité qu'il jugeait inutile au départ. Pour mémoire, la PS5 sortira chez nous le 19 novembre prochain.