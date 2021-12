PlayStation Game Pass : Sony envisage la fusion du PS Plus et du PS Now, 1ers détails

Si Microsoft a toujours du mal à vendre des consoles, le constructeur américain est parvenu en revanche à s'imposer comme un leader en matière de service et d'abonnement à travers son Xbox Game Pass. Sorte de Netflix version jeu vidéo, avec cependant des jeux à télécharger, et non à streamer (pour le moment), le Xbox Game Pass est devenu un élément incontournable de l'écosystème Xbox, qu'on soit sur One, Series X|S ou PC. La concurrence n'allait évidemment pas se laisser faire, et en coulisses, du côté de Sony Interactive Entertainment, on prépare la riposte. Si l'on en croit les propos relayés par Bloomberg et le journaliste Jason Schreier , le constructeur japonais est actuellement de travailler sur le projet Spartacus. Une sorte de réponse au Xbox Game Pass qui serait la fusion des deux services déjà présents de Sony, à savoir le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Il faut dire que c'est Sony qui avait ouvert les festivités des jeux dits "gratuits" il y a maintenant 10 ans avec le programme PlayStation Plus que tous les autres constructeurs ont repris depuis.

Selon les informations de Jason Schreier, la nouvelle formule d'abonnement verrait le jour au printemps 2022, ce qui permettrait de donner un coup de boost au PlayStation Now qui a du mal à s'imposer auprès du grand public. Pourtant, le service de jeux en ligne de Sony permet soit de télécharger le jeu sur sa machine, soit de le streamer directement depuis les services du constructeurs. Un gain de temps considérable, d'autant que depuis quelques temps maintenant, les jeux sont streamables en 1080p. Pourtant, à en croire les documents qui ont été passés au peigne fin par Bloomberg, Sony Interactive Entertainment aurait l'intention d'abandonner la marque PlayStation Now pour la fusionner complètement dans l'abonnement PlayStation Plus. Quand on sait que le service PS Plus compte 47,2 millions d'abonnés à ce jour, alors que le PlayStation Now affiche 3.2 millions de souscriptions, le calcul est vite fait pour Sony.









En fusionnant les deux services, Sony Interactive Entertainment conserverait les avantages du PlayStation Plus, auxquels on peut rajouter le catalogue de 800 jeux d'ores et déjà disponibles sur PS3 et PS4. Bien sûr, l'offre continuera d'évoluer et on imagine que les jeux PS5 seront eux aussi disponibles dans le programme. Si l'on se fie toujours aux documents, les jeux dit classiques des consoles PS1, PS2 et PSP seraient d'actualité, ce qui étofferait l'offre de manière considérable. On imagine qu'avec ce contenu supplémentaire, il faudra s'attendre à une augmentation du prix du service, mais reste à savoir de combien il augmentera, et si Sony est prêt à rendre disponible ses gros AAA dès leur sortie sur ce futur PS Plus, boosté au PS Now. D'un autre côté, on se rappelle aussi que le PlayStation Plus Video Pass a été lancé en Pologne pour plusieurs mois d'essai, et que rajouter cette corde au service, en le généralisant au monde entier, serait également un argument de poids dans la balance...