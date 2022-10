Wo Long Fallen Dynasty : la date de sortie annoncée, une édition limitée au programme

La couronne de Zhurong" et "La couronne de Gonggong". Ce n'est pas tout, puisque Koei Tecmo ajoute que ceux qui se procureront Wo Long : Fallen Dynasty avant le 16 mars pourront obtenir les DLC "Armure de Baihu" (version physique) ou "Armure de Zhuque" (version digitale).On profite de l'occasion pour rappeler qu'une démo de Wo Long : Fallen Dynasty a été déployée du 16 au 26 septembre, et que plus de 80 000 fans en sont venus à bout. Il y a quelques semaines, les développeurs ont confié ne pas vouloir imiter Elden Ring et se concentrer sur ce qu'ils savaient faire. "Nous sommes convaincus qu'il existe encore tout un tas de possibilités pour améliorer notre approche qui est plus linéaire, avait notamment expliqué le producteur Masaaki Yamagiwa. Par exemple, Wo Long dispose d'un système de moral : si vous battez un ennemi puissant, votre niveau de moral grimpera, et ça continuera si vous en éliminez d'autres. Par la suite, en jetant un oeil à la map, vous pouvez vous demander : 'Quel chemin puis-je prendre avec mon niveau de moral actuel ?' [...] Si vous mourez, votre niveau de moral est susceptible de descendre. Du coup, vous vous dites : 'Je vais prendre cette voie où il n'y aucun adversaire afin de garder mon niveau de moral intact, et rester ainsi puissant', ou alors : 'Peut-être que je vais prendre ce chemin où il y a des ennemis forts, et ainsi augmenter encore plus mon niveau de moral.'"