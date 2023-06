Wo Long Fallen Dynasty : "Bataille de Zhongyuan" est le premier DLC, voici un trailer

Wo Long Fallen Dynasty a fait plutôt bonne sensatipn auprès de la presse et des joueurs. KOEI TECMO n'a d'ailleurs pas l'intention de laisser tomber son jeu et on apprend à l'instant que son premier DLC est disponible dès à présent sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Baptisée "

Sorti en mars dernier,Bataille de Zhongyuan", cette extension nous prolonger l'histoire en suivant l’armée de Cao Cao après l’effondrement de la coalition anti-Dong Zhuo. Cela veut dire qu'on aura droit à de nouveaux niveaux que sont « Mt. Nishan » et « Yuan City ». Mais ce n'est pas tout, on apprend que le DLC introduit également le personnage de Dian Wei, un nouveau général à affronter, des démons supplémentaires dont « Bingcan » et « Huodou », une nouvelle créature divine « Feilian », un nouveau type d’arme « cestus », mais également un nouveau niveau de difficulté pour plus de piment. Voici le trailer qui résume tout ça !