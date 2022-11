Wo Long Fallen Dynasty : le jeu sera plus ouvert que Nioh, bientôt une nouvelle démo ?

Masaaki Yamagiwa (producteur) ont confié que le monde de Wo Long : Fallen Dynasty serait plus ouvert que celui de Nioh. "Et pas seulement parce que nous avons ajouté la mécanique de saut, ont-ils précisé. C'est aussi parce que le jeu se déroulera en Chine compte tenu que nous voulions plonger les joueurs dans un terrain de jeu plus grand, avec notamment d'immenses panoramas, des paysages uniques et des châteaux massifs ; ce sont des éléments qui définissent la Chine."Avant d'ajouter : "Comme dans Nioh, il sera toujours question d'accomplir des missions parce que nous souhaitons que les joueurs se focalisent avant tout sur l'intensité des combats avec le moins d'à-côtés possible. Mais malgré tout, ils auront des raisons d'explorer les niveaux. Par exemple, activer différents drapeaux sera capital pour tirer profiter du système de moral. Donc, même si Wo Long : Fallen Dynasty n'est pas un open-world à proprement parler, scruter les environs sera important et les joueurs qui prendront le temps de le faire seront récompensés. Et puis, n'oublions pas que nous développons également Rise of the Ronin qui, pour le coup, sera un open-world et disposera d'un certain nombre de fonctionnalités qui permettront de se sentir réellement dans la peau d'un ninja de l'époque."Les deux hommes ont également été interrogés sur l'arrivée éventuelle d'une seconde démo de Wo Long : Fallen Dynasty, la première ayant été déployée sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5 en septembre dernier à l'occasion du Tokyo Game Show 2022. Conscient que tous les joueurs ne possèdent pas forcément ces machines, Team Ninja n'écarte pas la possibilité de proposer une seconde version d'essai qui, cette fois-ci, inclurait la Xbox One, la PS4 et le PC. Pour mémoire, Wo Long : Fallen Dynasty est attendu pour le 3 mars 2023.