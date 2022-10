Wo Long Fallen Dynasty : Team Ninja ne veut surtout pas s'inspirer d'Elden Ring, explications

Wo Long : Fallen Dynasty. "Nous sommes convaincus qu'il existe encore tout un tas de possibilités pour améliorer notre approche qui est plus linéaire, assure celui qui a été le producteur de Bloodborne. Par exemple, Wo Long dispose d'un système de moral : si vous battez un ennemi puissant, votre niveau de moral grimpera, et ça continuera si vous en éliminez d'autres. Par la suite, en jetant un oeil à la map, vous pouvez vous demander : 'Quel chemin puis-je prendre avec mon niveau de moral actuel ?' [...] Si vous mourez, votre niveau de moral est susceptible de descendre. Du coup, vous vous dites : 'Je vais prendre cette voie où il n'y aucun adversaire afin de garder mon niveau de moral intact, et rester ainsi puissant', ou alors : 'Peut-être que je vais prendre ce chemin où il y a des ennemis forts, et ainsi augmenter encore plus mon niveau de moral.'"Il ajoute : "Et puis, au fur et à mesure que votre niveau de moral grimpe, vous pouvez accéder à des sortilèges. [...] Cela peut donc aussi avoir un impact sur votre volonté d'atteindre un certain niveau de moral. Par exemple, est-il vital pour vous de posséder tel ou tel pouvoir magique ? Tout ça fait partie de cette stratégie que vous allez mettre en place pendant que vous explorez les environs. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été vu dans aucun jeu et que nous poussons." Jouable lors du dernier Tokyo Game Show 2022, Wo Long : Fallen Dynasty a également fait l'objet d'une démo sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, ce qui nous a permis d'affronter un premier boss comme en témoigne la vidéo ci-dessous.