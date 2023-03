Test Wo Long Fallen Dynasty : les notes sont tombées, c'est une réussite pour Team Ninja

Un peu moins d'un an après son annonce et sa campagne promotionnelle, Wo Long : Fallen Dynasty s'apprête à débarquer sur PC et consoles. Nous sommes la veille de sa sortie et la presse spécialisée à eu l'autorisation de livrer son verdict final. Qu'en est-il donc de la dernière production du studio TEAM Ninja ? En se rendant sur Metacritic, on s'aperçoit que le jeu s'en sort avec la note moyenne de 81% pour 48 reviews recensées, ce qui est une très belle note. L'univers des Trois Royaumes revisité et le gameplay exigeant sont les principaux atouts de ce jeu qui reprend beaucoup de Nioh, forcément, c'est la même équipe qui est derrière. Toutefois, tout n'est pas unanime, certains médias trouvent que le jeu ne surprend pas assez et la formule du Souls-like commence un peu à se répéter. En attendant notre test à nous, voici un extrait des différentes notes obtenues dans le monde.

JEUXACTU : note et test à venir

Attack of the Fanboy : 10/10

GamingTrend : 10/10

INVEN : 9.5/10

Hardcore Gamer : 9/10

Push Square : 9/10

Destructoid : 9/10

Twinfinite : 9/10

Game Informer : 8.8/10

4Players.de : 8.5/10

Hobby Consolas : 8.5/10

Meristation : 8.5/10

Noisy Pixel : 8.5/10

JV : 17/20

GAMES.CH : 8.1/10

Worth Playing : 8/10

GamesRadar+ : 8/10

IGN : 8/10

Vandal : 7.6/10

GRYOnline.pl : 7/10

Screen Rant : 7/10

Eurogamer Poland : 6.8/10

Dexerto : 6/10

MGG : 60%

VGC : 6/10