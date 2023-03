Wo Long Fallen Dynasty : le jeu de la TEAM Ninja s'offre son trailer final, les fragiles en PLS

Alors que certains gémissent de douleur sur les réseaux sociaux, affirmant que Wo Long Fallen Dynasty est un jeu trop difficile, KOEI TECMO et Team NINJA nous proposent de découvrir le trailer de lancement de ce titre qui emprunte beaucoup à Nioh, son cousin plus que germain. Evidemment, pour mettre leur jeu en avant, les développeurs nous montrent quelques uns des boss qu'on va devoir affronter, tout en plaçant quelques éléments narratifs avec des personnages forts qu'on croisera tout au long de l'aventure. On rappelle d'ailleurs que l'histoire de Wo Long prend place en 184 après Jesus Christ, au cours de la dernière dynastie Han, et met en scène un pays en proie au chaos et à la destruction. Avec une dynastie impériale sur le point de s’effondrer, c’est à un soldat de la milice, sans nom, de surmonter l’adversité tout en luttant pour sa survie dans cette fable des Trois Royaumes peuplés par des démons et des guerriers les plus puissants et les plus intimidants de l’Histoire, avec notamment Liu Bei, Cao Cao et Sun Jian. Pour surmonter les obstacles, les joueurs devront éveiller leur force intérieure et maîtriser le maniement fluide de l’épée provenant des arts martiaux chinois, mais aussi lancer des sorts basés sur les cinq phases élémentaires et même invoquer des créatures divines lorsque tout espoir semblera perdu. Notre test arrive dans les prochains jours.