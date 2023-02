Wo Long Fallen Dynasty : un nouveau trailer et une belle surprise pour les joueurs

Il reste moins d'une semaine avant l'arrivée dans les bacs et les stores en ligne de Wo Long : Fallen Dynasty, le prochain jeu des studios Team NINJA et de KOEI TECMO. Aussi, pour nous rappeler qu'on pourra compter sur lui prochainement, un nouveau trailer a été publié, histoire de nous rappeler les enjeux de cette histoire qui se déroulera à l'ère des Trois Royaumes, mais de façon uchronique. Evidemment, compte-tenu du CV du studio japonais, il y a des chances pour qu'on ait un clone de Nioh dans son approche et son gameplay. Une bonne nouvelle pour certains, qui pourront l'essayer en avance, puisqu'une démo est disponible depuis aujourd'hui, et ce jusqu'au 27 mars prochain, quelle que soit la plateforme où il va être commercialisée. Cette nouvelle version d'essai proposera 2 niveaux de jeu qui n’étaient pas disponibles dans la première. Il y aura en effet le Chapitre 1 : Village de la Calamité et le Chapitre 2 : Deux héros chevaleresques, sachant que le multijoueur en ligne sera également disponible dans la démo. Mieux, il sera possible de faire le transfert de sauvegarde si jamais vous souhaitez passer à la version définitive le 3 mars prochain.