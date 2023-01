Wo Long Fallen Dynasty : le scénario détaillé dans le Story Trailer

KOEI TECMO et Team NINJA continuent le teasing autour de Wo Long : Fallen Dynasty, ce jeu d'action qui emprunte beaucoup à Nioh et ne s'en cachent pas. Rien de bien choquant puisqu'il s'agit des mêmes développeurs qui se lancent à l'assaut du folklore chinois, puisque l'histoire du jeu nous emmènera du côté de la Chine Antique, à l'époque des Trois Royaumes. La nouvelle vidéo qui vient d'ailleurs d'être publiée, se focalise sur l'histoire du jeu, ses enjeux et ses personnages. Le jeu nous fera jouer un soldat anonyme qui doit faire face à une conspiration entourant un élixir puissant aux pouvoirs mystérieux. Tout au long de son aventure, ce soldat ne rencontrera pas seulement un nombre incalculable de monstres et démons en tout genre, mais croisera aussi la route de célèbres seigneurs de guerre tels que Liu Bei, Cao Cao, et Sun Jian. On apprend autrement que c'est Kenji Tanigaki, le célèbre réalisateur de films d’action de la saga "Kenshin le vagabond" qui s'est chargé de réaliser les cinématiques, certain gage de qualité.

La sortie de Wo Long : Fallen Dynasty est attendue pour le 3 mars sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, avec évidemment une version steelbook qui permettra de mettre la main sur des bonus, à savoir les couronnes de Zhurong et celle de Gonggong.