Wo Long Fallen Dynasty : 10 min de gameplay et de combats intenses dans les bambous

Faisant partie des jeux arrivant début 2023 (le 3 mars en fait), Wo Long : Fallen Dynasty est un jeu attendu à plus d'un autre. D'un côté, il s'agit de la nouvelle production du studio Team Ninja et de l'autre, il possède de nombreuses similitudes avec la série Nioh du même développeur. Histoire de prouver que Wo Long : Fallen Dynasty possède aussi sa propre personnalité, Team Ninja a donné en exclusivité une vidéo de 10 min de gameplay, où l'on peut constater un game system très agressif, plus offensif, sans la jauge d'endurance des précédents jeux du studio. Il y a toutefois un système d'esquive et de parades que l'on peut découvir dans cette séquence de jeu inédite. En termes de DA et d'environnement, on va découvrir des paysages de la Chine Impériale et ce passage parmi les bambous nous le confirme un peu plus.La sortie de Wo Long : Fallen Dynasty est attendue pour le 3 mrs 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.