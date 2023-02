Wo Long Fallen Dynasty : une démo jouable arrive, tous les détails

A toutes les personnes qui ne savent pas encore quoi penser de Wo Long : Fallen Dynasty, sachez que KOEI TECMO prépare la sortie d'une démo jouable disponible dans quelques semaines sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est prévu. PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, il n'y aura pas de jaloux, chacun pourra se faire un preview avis sur ce jeu d'action très inspiré de Nioh, et pour cause, il a été développé par la même équipe, à savoir la Team Ninja. La démo sera disponible du 24 février (9h du matin) jusqu’au 27 mars 2023 (8h du matin) et permettra de se faire la main sur deux niveaux, à savoir le Chapitre 1 : Village de la Calamité et le Chapitre 2 : Deux héros chevaleresques. L'occasion de découvrir le gameplay, mais aussi l'ambiance inspirée de l'histoire des Trois Royaumes, qui est ici infestés de démons. Mais ce n'est pas tout, sachez que le multijoueur en ligne sera également disponible dans la démo, ce qui permettra là aussi de se faire un premier avis. Autrement, sachez qu'en transférant les données sauvegardées du premier niveau au jeu final, les joueurs recevront l’objet « casque du dragon penché ». Le petit bonus qui fait plaisir. Quant à la sortie de Wo Long: Fallen Dynasty, elle est prévue pour le 16 mars prochain.