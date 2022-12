Wo Long Fallen Dynasty : le nouveau trailer dévoile les boss du jeu, ça fait penser à Wild Heart

Maintenant que tous les jeux de 2022 sont sortis, tous les regards sont posés vers l'avenir et il y en a un qui attire l'attention depuis quelques mois : il s'agit de Wo Long : Fallen Dynasty, le prochain titre issu de la collaboration entre l'éditeur Koei Tecmo et le studio TEAM NINJA. Sorte de Nioh mais avec un monde plus ouvert et une action plus frénétique, ce Wo Long : Fallen Dynasty présente aujourd'hui quelques uns des boss que l'on va devoir affronter dans l'aventure. Si l'on va devoir affronter des généraux, il va aussi falloir combattre des créatures animales corrompues, qui rappellent les Kémonos géants du jeu Wild Hearts, attendu chez Electronic Arts. Imposantes mais aussi coriaces, il va falloir être agile pour ne pas se faire dépouiller par ce gorille géant, ce sanglier impressionnant, ou ce démon venu des enfers. Autrement, parmi les boss humains à combattre, il y a les guerriers les plus célèbres des Trois Royaumes tels que Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun et Lu Bu.



La sortie de Wo Long Fallen Dynasty est attendue pour le 3 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, sachant qu'il sera disponible au lancement sur le Xbox Game Pass.