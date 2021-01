Fumito Ueda dévoile le héros de son prochain jeu pour 2021, il porte une sorte de cape...

La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles du prochain jeu de Fumito Ueda et de son studio genDESIGN, c'était en 2018. Depuis, c'était silence-radio, mais la nouvelle année a semble-t-il donné envie au créateur de ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian de refaire parler de son oeuvre dont on ne sait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. En réalité, c'est en se rendant sur le site officiel du studio qu'on peut apercevoir un message pour nous souhaiter une bonne année pour 2021 et si l'on prête attention, on constate que chaque chiffre de l'année renvoie à chacun des jeux de Ueda-san. ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian et le dernier, dont on peut enfin apercevoir pour la première fois son personnage principal. Ce dernier porte une sorte de cape/pagne rouge dans lequel il semble se draper et il se dresse à côté d'un monument, une sorte d'édifice qui semble plus imposant que lui-même. Un univers qui rappelle évidemment chacun des trois autres jeux imaginés par Fumito Ueda en personne, qui n'a jamais caché une certaine connexion entre eux.











Rappelons que la dernière image officielle de ce jeu non-titré encore nous permettait de découvrir une frêle jeune fille, assise sur un socle en pierre face à une sorte de monstre assoupi. Autant vous dire que Ueda-san a toujours cette fascination entre l'être humain et les créatures imposantes. On a tellement hâte d'en savoir davantage...