Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus) donne des nouvelles de son nouveau jeu

permettait de découvrir une jeune femme, assise sur un socle en pierre face à une sorte de monstre assoupi. On sait éperdument que Ueda-san a toujours cette fascination entre l'être humain et les créatures imposantes. La direction artistique ressemble énormément aux travaux déjà effectués par Ueda-san, et il n'est pas impossible qu'on y trouve des liens de connexion avec ses trois premiers jeux.

Cela fait bien longtemps que Fumito Ueda n'a pas pris la parole. Le créateur de ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian prépare son nouveau jeu depuis quelques années avec son studio genDESIGN et avait pour l'habitude de nous laisser quelques indices régulièrement. Depuis le reveal du personnage principal lors d'un visuel dévoilé au moment de présenter ses voeux pour la nouvelle année 2021 , c'est silence-radio. Mais le game designer japonais s'est exprimé dans un article de Famitsu dans lequel le journal a demandé quels étaient les plans pour 2023 à de nombreux créateurs de jeux vidéo au Japon. Fumito Ueda explique "que lui et ses équipes travaillent dur pour permettre d'annoncer quelque chose en 2023", et invite les joueurs à apporter leur soutien. On se souvient qu'une des rares images officielles de son prochain jeu