Robot, gigantisme et fin du monde pour le prochain jeu de Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus)

Le prochain jeu de Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) est apparu lors de la cérémonie des Game Awards 2024, comme ça, sans crier gare. Un trailer de plus de 2 minutes pour donner un bref aperçu du monde apocalyptique qui nous attend. On y voit un jeune garçon aux membres robotiques monter en haut de son robot géant, afin d'éviter ce qui semble être le souffle d'une explosion nucléaire. Pour quelle raison le monde est-il en train de disparaître ? Qui est d'ailleurs ce jeune garçon avec son poncho et ce fusil d'assaut qu'il porte sur lui ? Pourquoi doit-il prendre la fuite à bord de la tête de sa machine et non le robot entièrement ? Autant de questions qui risquent de rester sans réponse pendant un petit moment, mais une chose est sûre au moins, le projet avance. On a d'ailleurs appris que c'est grâce au financement d'Epic Games que le jeu peut prendre enfin forme. Malgré cela, pas encore de titre donné à ce jeu, ni de plateforme de sorti (le PC est quasi acté, bien évidemment) et encore moins de date de sortie. Tout juste sait-on que le développement du nouveau jeu du studio genDESIGN est en cours depuis 2017. Fumito Ueda prend toujours son temps...