Call of Duty : Modern Warfare 2 : comparatif entre l'original et le Remastered, de grands changements ?

Disponible depuis 48h, la version remasterisée de la campagne solo de Call of Duty Modern Warfare 2 continue de créer la hype autour de lui. Malgré un prix de vente un peu trop élevé (25€), le titre d'Activision semble plaire aux joueurs qui avaient envie de revivre l'une des campagnes solo les plus fortes de la saga. D'ailleurs, si Maximilien Cagnard a d'ores et déjà livré tous les secrets de cette version revue et corrigée (retrouver le test de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ici ), quid des améliorations graphiques de cette cuvée 2020 ? Quoi de mieux que de voir un comparatif, image par image, du jeu original sorti en 2009 et de cette mouture boostée aux canons d'aujourd'hui ? C'est ce que propose par exemple la chaine YouTube "ElAnalistaDeBits", qui s'est fait une spécialité de tous ces comparos. On vous laisse apprécier et juger par vous-mêmes.